Weinstadt Auto fährt über Rot - Motorradfahrer schwer verletzt

Weinstadt.

Weil ein Autofahrer offenbar eine rote Ampel missachtete, ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag (11.4.) schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr war ein 40-jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen auf der Cannonstraße in Richtung Bruckwiesenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Schorndorfer Straße wollte er geradeaus in die Bruckenwiesenstraße fahren. Dabei missachtete er offenbar die auf Rot stehende Ampel. Ein von links kommender 56-Jähriger, der mit seinem Motorrad in Richtung Remshalden unterwegs war, kollidierte mit dem Auto und wurde dabei schwer verletzt.