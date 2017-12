Weinstadt.

Dass man Wertsachen nicht im Auto, und sein Auto nicht unverschlossen lassen sollte, musste am Donnerstag (07.12) um kurz nach 9.00 Uhr eine 47-jährige Frau schmerzlich erfahren. Zwar war sie beim Ausladen des Wagens in der Panoramastraße immer nur kurz vom Auto weg - dennoch gelang es einem bislang unbekannter Täter, den "richtigen" Moment abzupassen, um das in der Mittelkonsole abgelegte iPhone der Frau zu entwenden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Die Polizei Winnenden sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07195/6940 zu melden.