Weinstadt.

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Donnerstag (14.9.) in Weinstadt gekommen. Eine 70-Jährige war mit ihrem Honda von einem Parkplatz in die Kalkofenstraße gefahren. Sie übersah laut Polizei gegen 16.45 Uhr einen VW, den eine 76-Jährige steuerte. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.