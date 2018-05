Weinstadt Autofahrerin wird aggressiv

Bereits am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde eine 38-Jährige Autofahrerin von einer Streife der Polizei Waiblingen kontrolliert, nachdem sie am Steuer telefoniert hatte. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, wurde die Frau während der Kontrolle immer aggressiver , bis sie einen Polizeibeamten körperlich anging und nach hinten stieß.

Nun erwartet die Frau neben einem Bußgeldverfahren auch eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.