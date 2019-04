Weinstadt B-29-Auffahrt: Kreisverkehr gesperrt

Kosten liegen bei 180 000 Euro

Die Maßnahme ist indes überfällig: Bereits 2017 hat die Behörde für den Kreisverkehrsplatz und die Anschlussbereiche am Knotenpunkt der K 1866 mit der K 1862 einen dringenden Sanierungsbedarf festgestellt. Nun wird der Bereich von Freitagmittag bis Montagfrüh vollgesperrt – und das trifft Weinstadt hart: Hier fließt der Verkehr aus Großheppach, Beutelsbach und Endersbach zusammen. Viele Fahrzeuge fahren zudem über den Kreisverkehr auf die B 29 Richtung Waiblingen – und jene, die von Schorndorf kommen und in Beutelsbach rauswollen, fahren hier runter. Für die Dauer der Sperrung wird nun laut Landratsamt eine kleinräumige Umleitung eingerichtet. Die Kosten der Maßnahme werden auf rund 180 000 Euro geschätzt.

Der zu sanierende Kreisverkehr ist nach Angaben der Kreisbehörde einer sehr hohen Verkehrsbelastung ausgesetzt. „Infolge dieser Belastung hat sich die Mittelnaht der Kreisbahn geöffnet und es konnte über einen längeren Zeitraum Oberflächenwasser in den Unterbau eindringen. Die dadurch verursachten Schäden reichen sehr tief in den Straßenkörper“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Rems-Murr-Kreises vom 8. April. In den Anschlussbereichen des Kreisverkehrs seien ebenfalls zahlreiche Schäden vorhanden. Insgesamt, so der Bericht, müsse eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern instandgesetzt werden.

Um zukünftig eine bessere Standfestigkeit und damit eine längere Lebensdauer des Fahrbahnbelags zu erreichen, soll die neue Deckschicht in einem mit Kunstfasern verstärkten Asphaltbeton hergestellt werden. Diese Bauweise ermöglicht nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen eine Verlängerung der Lebensdauer von hoch belasteten Asphaltdeckschichten um bis zu 30 Prozent. Die Mehrkosten gegenüber konventionellem Mischgut betragen laut Kreisbehörde nur rund drei Prozent. Für den Einbau selbst ergeben sich keine Mehrkosten.

Teilweise Sperrung nicht möglich

Die Herstellung des Belags in der Kreisfahrbahn soll nach Angaben des Landratsamts ohne Mittelnaht erfolgen. Hierfür werde der Einbau mit zwei parallel fahrenden Asphaltfertigern im sogenannten „Heiß-an-heiß“-Verfahren ausgeführt. „Eine nur teilweise Sperrung des Kreisverkehrs ist somit nicht möglich“, schreibt das Landratsamt in seiner Sitzungsvorlage. Der Verzicht auf die Mittelnaht soll nach Angaben der Kreisbehörde zusätzlich zur Verwendung des faserarmierten Asphaltbetons eine deutlich längere Lebensdauer gewährleisten.