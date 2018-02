Weinstadt B 29: Tempo 60 noch bis März

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Umrüstung der Schutzplanken, die in den vergangenen Tagen bereits für kilometerlange Staus gesorgt haben. Am Freitag, den 2. Februar sollen diese Vorbereitungen abgeschlossen sein. Am 3. Februar beginnen dann die eigentlichen Umrüstungsarbeiten, die bis zum 20. März andauern sollen. Bis Freitag werden auf einer Länge von 1,3 Kilometern die Fahrspuren nach rechts verlagert und die Fahrspurbreiten verringert. Die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Baustellenbereich beträgt 60 km/h.

Ab Samstag werden dann die Schutzplanken im Mittelstreifen abgebaut und in den kommenden Wochen durch neue ersetzt. Während der Arbeitszeiten wird in beiden Fahrtrichtungen die linke Spur gesperrt.

Es gelten folgende Arbeitszeiten:

Fahrtrichtung Stuttgart

Montag bis Donnerstag von 9 bis 20 Uhr

Freitag von 9 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 7 bis 20 Uhr

Fahrtrichtung Aalen

Montag bis Donnerstag von 7 bis 15 Uhr

Freitag von 7 bis 13.30 Uhr

Samstag und Sonntag von 7 bis 20 Uhr

Höchstgeschwindigkeit bleibt dauerhaft bei 60 km/h

Die Fahrbahnsperrung wird täglich auf- und abgebaut, sodass außerhalb der Arbeitszeiten zwei Spuren zur Verfügung stehen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h ist laut Landratsamt aber wegen der fehlenden Schutzplanken notwendig und bleibt bestehen. Weil die linke Fahrspur verringert wird, besteht zudem ein Überholverbot für Lastwagen.

Das Bauende dieses Abschnittes ist für den 20. März geplant. Dann wird jedoch direkt im Anschluss der dritte Abschnitt, zwischen Beutelsbach und Grunbach, zur Umrüstung eingerichtet.

Hintergrund der Bauarbeiten ist ein Bundesprogramm zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Bundesstraßen. Der Bund hatte die Landratsämter ihm Rahmen dieses Programms mit der Umrüstung der Schutzplanken beauftragt. Bis 2020 sollen die Bundesstraßen durch die neuen Schutzplanken sicherer werden. Es werden Stahl- oder Betonsysteme eingebaut, die verhindern sollen, dass Autos oder Lastwägen bei schweren Unfällen durch die Leitplanke brechen