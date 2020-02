Weinstadt B 29: Weinstadt will auch Tempo 100

Lärmaktionspläne sind deutschlandweit Pflicht für alle jene Gebiete, in denen die durchschnittliche Lärmbelastung innerhalb von 24 Stunden bei mehr als 65 Dezibel liegt – oder in denen sie nachts zwischen 22 und 6 Uhr mehr als 55 Dezibel beträgt. Gemessen werden muss in Ballungsräumen, an Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und eben an Hauptverkehrsstraßen wie der B 29. Damit wird eine Richtlinie der Europäischen Union umgesetzt, die dem Wohl lärmgeplagter Bürger dienen soll. Baden-Württemberg verlangt dabei von seinen Kommunen, die Pläne spätestens alle fünf Jahre zu überarbeiten. Da Weinstadt 2015 einen Lärmaktionsplan aufgestellt hat, muss in diesem Jahr die Überarbeitung folgen – und genau darin sieht OB Scharmann mit Blick auf Tempo 100 eine Chance.

Über den eigenen Schatten springen

Mit seinem Bekenntnis zur interkommunalen Solidarität löst der Weinstädter Oberbürgermeister ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein. Als er bei der OB-Wahl-Veranstaltung des Zeitungsverlags Waiblingen im Oktober 2016 in der Jahnhalle gefragt wurde, wie er zum Tempolimit auf der B 29 steht, überraschte Michael Scharmann mit der Aussage, dass Weinstadt in der interkommunalen Zusammenarbeit über seinen Schatten springen müsse – und „Ja“ zu Tempo 100 sagen sollte. Mancher Beobachter wertete das damals als taktisch motivierte Stellungnahme, die nur dazu dienen sollte, im Wahlkampf keinen Angriffspunkt zu bieten. Als dann der Remshaldener Bürgermeister Reinhard Molt im Oktober 2019 einen neuen Vorstoß für Tempo 100 startete und an Landesverkehrsminister Winfried Hermann einen offenen Brief schrieb, positionierte sich Michael Scharmann auf Nachfrage unserer Zeitung im November 2019 öffentlich – und versprach, eine gemeinsame Lösung mitzutragen.