Weinstadt.

Zwei zumindest leicht verletzte Personen sowie 12.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (3.7.) auf der B29 ereignet hat. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza war gegen 9.15 Uhr an der Anschlussstelle Beutelsbach auf die B29 in Richtung Waiblingen aufgefahren. Dabei übersah sie einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw. Dessen 31 Jahre alter Fahrer konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Seat auf. Die 32-Jährige sowie ihre 33-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren noch bedingt fahrbereit.