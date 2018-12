Weinstadt/B29 Stau nach Unfall im Berufsverkehr

Weinstadt.

Nach einem Unfall auf der B29 in Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr am Mittwochmorgen. Während der Unfallaufnahme kam es zu bis zu 50 Minuten Verzögerung. Inzwischen hat sich der Stau aufgelöst (Stand 9.10 Uhr). Die linke Spur war gesperrt, eines der beteiligten Autos musste abgeschleppt werden. Weil die rechte Fahrbahn frei war, konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.