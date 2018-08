Weinstadt Baugeschäft geplatzt: Wut auf Stadt

Es klang nach einem guten Geschäft für Udo Mayer, seinen Bruder und andere Verwandte, nachdem sie sich jahrelang ausgebremst fühlten: Sie wollten 2016 endlich ihr Großheppacher Grundstück in einer Baulücke zwischen dem Ginsterweg und dem Heppach an den Schorndorfer Bauträger Schiller-Riker verkaufen, zu einem Quadratmeterpreis von 330 Euro – ein guter Preis für das dortige Mischgebiet. Der Bodenrichtwert für den Quadratmeter unbebautes Land liegt hier bei 420 Euro. Bei Mischgebieten muss laut Mayer etwa 30 Prozent abgezogen werden, wodurch eigentlich ein Quadratmeterpreis von 294 Euro zustande kommen müsste. Schiller-Riker war also bereit, mehr zu zahlen, nämlich genau 36 Euro pro Quadratmeter.

Die Schorndorfer Baufirma hat sich laut dem 49-Jährigen allerdings in den Kaufvertrag eine Klausel eintragen lassen, dass das Geschäft nur zustande kommt, wenn die Weinstädter Stadträte einer Wohnbebauung zustimmen. Ein übliches Vorgehen, schließlich muss die Firma im Ernstfall die Reißleine ziehen – und genau das tat sie in diesem Jahr: Schiller-Riker trat von dem Vertrag zurück, weil der Bauträger mit der Stadt keine Einigung erzielen konnte. Udo Mayer glaubt den Grund dafür zu kennen: Er beschuldigt die Stadtverwaltung und die Stadträte, aus Eigeninteresse eine Bebauung verhindert zu haben. Die Stadt, so sein Vorwurf, wolle nur das eigene Vorverkaufsrecht nutzen – und die Fläche zu einem deutlich geringeren Quadratmeterpreis als Schiller-Riker erwerben.

Schorndorfer Firma Schiller-Riker wollte 30 Wohnungen errichten

Unsere Zeitung hat daraufhin sowohl mit der Stadtverwaltung als auch mit Walter Riker gesprochen, der für die Firma Schiller-Riker das Geschäft betreute. Riker kennt die Familie Mayer schon lange. Mit der Stadt Weinstadt hat er laut eigenem Bekunden bei Geschäften bislang oft gute Erfahrungen gemacht, aber in diesem Fall versteht er den Ablehnungsgrund nicht. „Man kann da relativ zügig, ohne allzugroße Probleme, bebauen.“ Die Stadt hat indes das Projekt offiziell mit Verweis auf den Rahmenplan abgelehnt, der genau in jener Fläche eine Grünzäsur vorsieht, wie es im Amtsdeutsch heißt. Diese sollen Siedlungsflächen dauerhaft trennen und der Umwelt dienen, zum Beispiel als Biotop. In diesem Fall hätte die Grünzäsur freilich aufgehoben werden können, wenn der politische Wille dafür vorhanden wäre. Riker hat nach eigenem Bekunden viel getan, um der Stadtverwaltung und den Stadträten das Projekt schmackhaft zu machen. Von den geplanten 30 Wohnungen sollte ein Teil aus Sozialwohnungen bestehen beziehungsweise aus verbilligtem Mietwohnungsbau. Am Heppach sollte ein Radweg entlangführen, der Bachlauf sei berücksichtigt worden und am Wertzuwachs sollte die Stadt ebenfalls mitverdienen dürfen. Die vier vorgesehenen Mehrfamilienhäuser mit Aufzug hätten laut Riker aus zwei Vollgeschossen bestanden plus einem Dachgeschoss, sie wären nach seiner Darstellung also nicht höher gewesen als die umliegende Bebauung. Riker kann es daher nicht nachvollziehen, warum in Zeiten von Wohnungsmangel die Stadt nicht mitzieht, zumal es auch in Weinstadt wie in vielen anderen Kommunen als wichtig angesehen wird, Baulücken zu schließen.

Amtsleiterin verweist auf Regeln des Aufkaufmodells, die für alle gelten

Laut Amrit Schliesing, der Leiterin des Stadtplanungsamts, wären die Verwaltung und die Stadträte durchaus bereit gewesen, am Ginsterweg Wohnungsbau zu ermöglichen – aber nur dann, wenn Schiller-Riker bereit gewesen wäre, direkt an die Stadt zu verkaufen. So sieht es das Aufkaufmodell vor, dass der Gemeinderat 2013 beschlossen hat. Dieses Modell greift immer dann, wenn in einem Gebiet kein Planungsrecht vorliegt. Wäre also im Ginsterweg keine Erschließung nötig, hätte Schiller-Riker nicht an die Stadt verkaufen müssen. Dann hätte Paragraf 34 des Baugesetzbuches gegriffen. Weil aber das Grundstück unter anderem hinter anderen Häusern liegt und nicht direkt an einer bestehenden Straße und Riker auch relativ viele Wohnungen errichten wollte, gibt es laut Schliesing keinen anderen Weg als neu zu planen. Und dann kommt eben das Aufkaufverfahren zum Zug: Dabei veräußert der Eigentümer an die Stadt, diese stemmt die Erschließung und gesteht dann dem Alt-Eigentümer ein Vorkaufsrecht zu. An der Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufssumme verdient die Stadt dann ihren Anteil.

Begründet wird das Vorgehen mit fünf politischen Zielen, die mit diesem Modell verfolgt werden: Die Stadt möchte zum einen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten schaffen und durch Vermeidung von Baulücken den Flächenverbrauch begrenzen (dieses Ziel wird im aktuellen Fall freilich nicht erreicht). Drittens sollen Bauplatzpreise bezahlbar und angemessen bleiben. Die Stadt soll aus der Umlegung „die nachhaltig erforderlichen finanziellen Mittel“ bekommen und jeder Grundstückseigentümer soll „einen angemessenen Ausgleich für sein Grundstück“ erhalten.

Laut Amrit Schliesing gibt es bei diesem Modell keine Ausnahme. „Da muss sich jeder dran halten. Die Stadt müsste sonst gegen ihren Grundsatzbeschluss handeln.“ Weil Riker nicht bereit gewesen sei zu verkaufen, habe man das Vorhaben mit Verweis auf die einst für das Gebiet festgelegte (aber jederzeit änderbare) Ausweisung als Grünfläche abgelehnt. Schliesing betonte aber auch, dass die Stadt jederzeit bereit ist, bei einem neuen Anlaufversuch seitens der Eigentümer eine Wohnbebauung erneut zu prüfen – allerdings nur, wenn dem Aufkaufmodell diesmal zugestimmt wird.

„Irgendwie ist das alles komisch“

Udo Mayer versteht genau dieses Festhalten an Formalien nicht. Er wünscht sich, dass die Stadt für die Bürger da ist – und nicht umgekehrt. Der 49-Jährige spricht im Bezug auf das geplatzte Geschäft von „Enteignung“ und einer „Unverschämtheit“. Mayer findet die Vorgehensweise der Stadt nicht nachvollziehbar. „Irgendwie ist das alles komisch, wenn man auf der einen Seite nach Wohnungen schreit und andererseits sowas niederschlägt.“