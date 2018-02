Weinstadt.

Auf der B29 bei Weinstadt staut es sich momentan (Stand Samstag, 3. Februar, 13.45 Uhr). Schon am Samstagvormittag steckten Autofahrer dort fest oder kamen nur im Schneckentempof voran. Grund sind Arbeiten an den Mittelleitplanken. Fürs Wochenende waren Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Endersbach und Beutelsbach angekündigt gewesen. Auf einer Länge von 1,3 Kilometern sind die Fahrspuren leicht nach rechts verlagert und dadurch schmaler als sonst. Im gesamten Baustellenbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Seit heute (3. Febuar) werden die Schutzplanken im Mittelstreifen abgebaut. In den kommenden Wochen werden die Schutzplanken durch neue ersetzt. Dafür werden in beiden Richtungen die jeweils linken Fahrspuren gesperrt, während die Arbeiten laufen. Der Abschnitt zwischen Endersbach und Beutelsbach soll bis 20. März fertig sein. Dann folgt die Umrüstung des dritten Abschnitts zwischen Beutelsbach und Grunbach. Durch den Einbau von Stahl- oder Betonsystemen sollen die Mittelleitplanken eine höhere Durchbruchsicherheit erhalten.