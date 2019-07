Weinstadt bereitet sich vor Unwettergefahr beim Leuchtenden Weinberg

Präventiv abgesagt wird die Veranstaltung in den Weinbergen zwischen Beutelsbach und Schnait also nicht. Laut Beglau stehen das Veranstaltungsbüro, die Polizei, die Security, das Rote Kreuz und die Feuerwehr in Kontakt mit der Station des Deutschen Wetterdienstes am Stuttgarter Flughafen. Sobald dort vor einem Unwetter mit Blitzschlag sowie Windstärke acht und mehr gewarnt wird, soll das Veranstaltungsgelände geräumt werden. Das sieht laut Beglau das 50-seitige Sicherheitskonzept vor. „Da gibt es dann Lautsprecherdurchsagen.“ Falls die Information vor Veranstaltungsbeginn um 18 Uhr eintrifft, soll erst gar niemand aufs Gelände gelassen werden.

Die Standbetreiber werden über eine Räumung ebenfalls informiert, alles läuft dabei über Funk. Die Security-Kräfte haben die Anweisung, zusätzlich mit einem Megafon den Menschen anhand von vorab formulierten Textbausteinen zu sagen, was sie tun sollen. Laut Jochen Beglau besteht auch die Möglichkeit für die Besucher, Zuflucht in der Beutelsbacher Halle zu bekommen.