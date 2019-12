Weinstadt-Beutelsbach 80 Jahre alte Trauerweide am Marktplatz gefällt

Totholz ist ein wertvoller Lebensraum für Insekten

Bei der Trauerweide vom Beutelsbacher Marktplatz wird am Dienstag nun auch noch der Wurzelstock entfernt, damit gerade mit Blick auf möglichen Schneefall keine Stolperfalle entsteht. Und auch der Pflasterbelag soll dann gleich angeglichen werden. Mitten in der Natur entfernt die Stadt einen bruchgefährdeten Baum übrigens nicht vollständig, sondern lässt etwa fünf Meter übrig. Sogenanntes Totholz ist schließlich Lebensraum für viele Insekten.

Baumfällungen durch die Stadt sind in Weinstadt keine Seltenheit. In der Regel erfolgen sie zwischen dem 1. November und Ende Februar. Nur wenn Gefahr im Verzug ist, kann auch außerhalb dieses Zeitraums gehandelt werden. Erst kürzlich wurden Eschen an der Kreisstraße 1862 zwischen Schnait und Baach entfernt. Grund: das durch einen Pilz verursachte Eschentriebsterben. Beim städtischen Kindergarten Pfarrgasse in Großheppach wurde jüngst ein Baum gefällt, der laut Tiefbauamt für den Außenbereich des Kindergartens und einen angrenzenden Spielplatz eine Gefahr darstellte. Kommende Woche will das Amt einen komplett von Efeu eingewachsenen Baum fällen, der beim Strümpfelbacher Pfarrhaus steht.

„Mein Freund, der Baum, ist tot"

Protest gegen die Maßnahmen des Tiefbauamts sind unserer Zeitung bislang nicht bekannt. Ein Blick in Nachbarkommunen zeigt aber, dass das Thema durchaus Potenzial hat, die Emotionen hochkochen zu lassen. Im Rahmen der Sanierung der Schorndorfer Uhlandstraße war das vor Jahren der Fall. Erinnert sei in dem Zusammenhang auch an die Parkschützer von Stuttgart 21, die sich nicht nur für den Erhalt des Kopfbahnhofs engagierten, sondern auch für den mittleren Schlossgarten.

Selbst Weinstadt erlebte einst eine harte Auseinandersetzung im Herbst 2011, als in Benzach Bäume gefällt wurden. „Mein Freund, der Baum, ist tot, er fiel im frühen Morgenrot“, sang Schlagersängerin Alexandra in ihrem Hit von 1968. Ein Vertreter der Bürgerinitiative schrieb damals in einem Leserbrief: „Unser aller Freund, der Park, ist tot, er starb im frühen Morgenrot! Im Morgengrauen rückte ein Rollkommando mit riesigen Maschinen und Polizeischutz an, kurze Zeit danach, kurz nach Sonnenaufgang, war das Werk der Frevler vollbracht.“