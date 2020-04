Weinstadt-Beutelsbach Bald neuer Bauträger fürs Bleistiftareal?

Schon die Arbeit der Archäologen hat den Projektstart rausgezögert

Eigentlich sollten die Bauarbeiten dort im Februar starten, nachdem bereits die vorherigen archäologischen Grabungen im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege für Verzögerungen gesorgt hatten. In der ersten Februarhälfte wurde dann bekannt, dass die Sanierung der Realgrund AG gescheitert ist – und damit war klar, dass für alle Projekte der Firma neue Bauträger gesucht werden. Ziel der Stadt war seither eine rasche Fortführung des Projekts mit Baustart in der ersten Jahreshälfte – und in der Hinsicht sieht es nach der aktuellen Rückmeldung der Stadt gut aus.

Stadtverwaltung: „Ein Baubeginn im Sommer wird angestrebt“

„Der Bauträger möchte in diesem Stadium noch nicht genannt werden. Sobald die endgültige Prüfung beim neuen Partner abgeschlossen ist, werden die notwendigen Übernahmeverträge vereinbart“, betont Claudia Leihenseder. Das werde für den Monat Mai 2020 erwartet. Komme es dazu, werde der neue Bauträger ohne Verzug die Bauleistungen ausschreiben. „Ein Baubeginn im Sommer wird angestrebt. Durch die Corona-Krise wird das Verhandlungsverfahren leicht verzögert.“ Sollte die Einigung nicht zustande kommen, wäre es nach Darstellung der Weinstädter Pressesprecherin Ziel der Stadt, einen anderen Bauträger zu finden, der in den Vertrag für Realgrund einsteigt. „Angesichts der Konstellation wäre derzeit eine Kündigung des Vertrages zwischen der Stadt und Realgrund nicht sinnvoll.“