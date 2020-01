Weinstadt-Beutelsbach Bleistiftareal: Bauherr ist insolvent

Weinstadt-Beutelsbach.

Nach den monatelangen Verzögerungen durch archäologische Ausgrabungen verschiebt sich der Baustart fürs geplante Wohn- und Geschäftshaus im Beutelsbacher Bleistiftareal erneut. Diesmal liegt es am Bauherrn: Die Realgrund AG aus Ulm ist insolvent. Die Südwestpresse berichtet, dass das Unternehmen dies mit einem 140 Millionen Euro schweren Bauprojekt in Neu-Ulm begründet. Beim sogenannten Südstadtbogen mit 850 unterirdischen Parkplätzen, einem 13-stöckigen Hochhaus und 450 Wohnungen hat laut der Realgrund AG eine Projektunterdeckung bestanden, da die Baupreise seit Vertragsabschluss um mehr als 25 Prozent gestiegen seien. Was heißt dies nun für die Stadt Weinstadt? Hält sie weiter am Bauherrn fest? Was bedeutet dies für den geplanten Umzug der Stadtbücherei vom Reicheneckerhaus in das neue Gebäude?