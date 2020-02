Weinstadt-Beutelsbach Bleistiftareal: Wie geht es nach der Insolvenz weiter?

Weinstadt-Beutelsbach.

Was macht Weinstadt nun, nachdem bekannt wurde, dass die Sanierung der Realgrund AG gescheitert ist? Das Ulmer Traditionsunternehmen mit seinen bald arbeitslosen 43 Mitarbeitern, das auch das Beutelsbacher Bleistiftareal bebauen sollte, muss jetzt abgewickelt werden. Das verkündeten laut einem Bericht der Südwestpresse der geschäftsführende Vorstandschef Walter Hopp sowie Restrukturierungsexperte Patrick Wahren von der Ulmer Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner in einer Pressemitteilung. Das 140 Millionen Euro schwere Ulmer Großprojekt „Südstadtbogen“, wegen dem die Realgrund AG finanzielle Probleme bekam, wird von den Investoren weiterentwickelt, der Rest wird laut dem Bericht auf dem Markt angeboten. Und das bedeutet, dass die einzelnen Bauprojekte auf unterschiedliche neue Träger übergehen sollen. Für Weinstadt stellt sich die Frage, wie es auf diese Entwicklung reagiert – und welche Firma nun tatsächlich das geplante Wohn- und Geschäftshaus mit der Stadtbücherei in der Beutelsbacher Ortsmitte verwirklicht.