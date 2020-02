Weinstadt-Beutelsbach Grundschul-Neubau an der Beutelsbacher Halle?

Das Grundstück in der Beutelsbacher Ortsmitte gehöre dagegen der Stadt. Zudem hat die Stadt laut Scharmann bereits den Eltern die grundsätzliche Zusage gegeben, dass in allen Ortsteilen die Grundschulen erhalten bleiben sollen. Für einen Ort wie Schnait, wo gerade die letzte Bankfiliale geschlossen werden soll, sei eine Grundschule eine der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen. Dass die Lösung von Daniel Widmayer weniger Geld kostet, räumte Scharmann ein – aber trotzdem will der OB beide Grundschulen an ihren Standorten erhalten.

Wirtschaftlich würde es sich auszahlen

GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger stellte sich hinter Scharmann und betonte, dass der Umbau der Großheppacher Schillerschule im laufenden Betrieb gezeigt habe, dass dies gut bewältigt werden könne. So seien lärmintensive Arbeiten seinerzeit in die Ferien gelegt worden. CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger wies darauf hin, dass eine Zusammenlegung von Feuerwehrhäusern etwas anderes sei als eine Zusammenlegung von Grundschulen. Und Friedrich Dippon (CDU) legte Wert darauf, eine grüne Wiese wie am Beutelsbacher Ortsrand für die Nachwelt zu bewahren.

Armin Zimmerle (Freie Wähler) hielt dagegen. Für ihn würde mit dem Neubau einer Grundschule am Beutelsbacher Ortsrand zusammenwachsen, was zusammengehört – und wirtschaftlich würde es sich aus seiner Sicht auszahlen. „Wir würden unserer nächsten Generation einiges an Kummer und Sorgen abnehmen.“ Zimmerle erinnerte auch daran, dass es bei dem Neubau der Grundschule auf dem Gelände an der Kellereistraße noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor gibt: das marode Stiftsbad. Er wies im Gemeinderat darauf hin, dass nun die letzte Chance besteht, noch in eine andere Richtung zu planen.

„Von was zahlen wir das eigentlich?“

Ernst Häcker (CDU) sprang Zimmerle und Widmayer bei und fragte in die Runde, wie sich denn alle die Finanzierung vorstellten. „Von was zahlen wir das eigentlich?“ Uwe Hoffmann (Freie Wähler) wies darauf hin, dass der Neubau am Beutelsbacher Ortsrand ja keineswegs bedeute, dass die Grundschule Schnait sofort geschlossen werden muss.

Dies sei erst dann nötig, wenn dort eine Sanierung unumgänglich ist – etwa wegen der Statik. Widmayers Antrag bekam indes keine Mehrheit im Gemeinderat. Heißt: Alles läuft darauf hinaus, dass an der Kellereistraße eine neue Grundschule gebaut wird.