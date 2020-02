Weinstadt-Beutelsbach Pferdeanhänger bleibt in Transporter-Falle stecken

Klar ist, dass auch das nicht ausreicht. Der langjährige Weinstädter Oberbürgermeister Jürgen Hofer hat erst im Januar vorgeschlagen, den Höhenbegrenzer mit den Ketten durch Querstangen zu ersetzen, die auf beiden Seiten vor der Unterführung errichtet werden. Fährt hier ein zu hohes Fahrzeug rein, bleibt es im Unterschied zum jetzigen Höhenbegrenzer an der Querstange hängen. Der Schaden am Fahrzeug selbst wäre so in der Regel geringer – und an der Unterführung würde gar kein Schaden entstehen. Es würde zu keinem Rückstau kommen und die Fahrgäste der S 2, deren Strecke auf dem Bauwerk liegt, müssten auch keine Verspätungen erdulden.