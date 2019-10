Weinstadt-Beutelsbach Theresa Wangner wird 101 Jahre alt

„Mein Helmut kommt immer und bringt mir Sachen, die ich brauche“: Theresa Wangner sitzt auf ihrem Stuhl in ihrem Zimmer und sieht ihren Sohn liebevoll an. Helmut Mack (72) wohnt im benachbarten Endersbach und besucht zwei- bis dreimal in der Woche seine Mutter im Beutelsbacher Luitgardheim. Auch die Tochter, die weiter weg wohnt, schaut regelmäßig vorbei. Für Theresa Wangner ist das sehr wichtig, schließlich ist sie nicht mehr so mobil wie früher.

Fernsehen kann sie auch nicht mehr, weil die Augen nicht mehr so mitmachen. Dennoch bleibt Theresa Wangner nicht nur in ihrem Zimmer: Jeden Mittwoch macht sie beim Spielenachmittag im Luitgardheim mit und spielt dort mit Leidenschaft Bingo. An diesem Donnerstag nun feiert sie ihren 101. Geburtstag – und Helmut Macks Frau Sieglinde Mack hat dafür selbst gemachte Maultaschen zubereitet: Diese isst die Seniorin für ihr Leben gern.

Auf dem Bauernhof aufgewachsen

Geboren ist Theresa Wangner am 10. Oktober 1918 in Spielberg in der Steiermark. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof, den die Eltern bewirtschafteten. Einen Beruf hat die 101-Jährige zwar nie erlernt, aber dennoch war sie viele Jahre beruflich aktiv. Im Alter von 18 Jahren fing die gläubige Christin an, in einer Hauswirtschaftsschule eines Schweizer Klosters zu arbeiten. Damals war Theresa Wangner noch Mitglied der Katholischen Kirche. In jenem Kloster passierte etwas Einschneidendes, wie ihr Sohn Helmut Mack erzählt: Als sie plötzlich Schmerzen bekam, sagten ihr die Nonnen, sie solle diese aushalten und als gottgegeben hinnehmen. Das habe seine Mutter jedoch nicht getan, was gut gewesen sei – denn es stellte sich heraus, dass Theresa Wangner eine Blinddarmentzündung hatte und dringend ärztliche Hilfe benötigte. Danach, erzählt der Sohn, sei seine Mutter aus der Katholischen Kirche ausgetreten und Mitglied der Evangelischen Kirche geworden.