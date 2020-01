Weinstadt-Beutelsbach Transporter-Falle: DHL-Sprinter steckt fest

Weinstadt-Beutelsbach.

Die Transporter-Falle hat wieder zugeschlagen: Ein Fahrzeug des Paketdienstes DHL ist am Mittwochmittag in der Beutelsbacher Bahnunterführung steckengeblieben. In der Weinstadt-Gruppe auf Facebook hat ein Nutzer ein Foto von dem Vorfall veröffentlicht, woraufhin viele zum Teil hämische Kommentare veröffentlicht wurden. „Der hatte eindeutig zu wenig Pakete geladen. Sonst wäre er durch gekommen“, höhnte etwa ein Nutzer. Es gab aber auch Stimmen, die die Stadt Weinstadt und den von ihr angebrachten Höhenbegrenzer kritisierten. „Ich verstehe nur nicht, warum man es in über 30 Jahren nicht fertigbringt, in vernünftigem Abstand eine Höhenbegrenzung mit Balken anzubringen und eben nicht mit diesen popligen Plastikketten.“