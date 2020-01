Weinstadt-Beutelsbach Transporter-Falle: Früherer OB verteidigt Bau

Gegen diesen Mittelanschluss formierte sich damals in Benzach eine Bürgerinitiative, die fürchtete, dieses Projekt sei der Einstieg in eine sogenannte Schurwaldüberquerung. Die Leute hatten Sorge, dass die Route für den überregionalen Verkehr attraktiver wird. Passiert, sagt Hofer, sei indes das, was er und andere sich vom Mittelanschluss erhofften: Endersbach und die Ortsmitte von Beutelsbach seien vom Verkehr entlasten worden.

Querstangen könnten das Problem lösen

Das zuständige Straßenbauamt Schorndorf wollte ursprünglich nur den Mittelanschluss bauen und an der Stelle, wo sich seit 1986 die Beutelsbacher Unterführung befindet, den beschrankten Bahnübergang beibehalten. Die Beamten befürchteten nach Hofers Darstellung, dass das Bauwerk zur Transporter-Falle wird und dadurch immer wieder die Gefahr besteht, dass die Unterführung statisch beschädigt wird. Letzteres, sagt Jürgen Hofer, sei genau einmal passiert. Bewahrheitet hat sich aber, dass immer wieder Transporter und Lastwagen stecken bleiben. Dieses Problem, sagt Jürgen Hofer, ließe sich durch Querstangen lösen, die auf beiden Seiten deutlich vor der Unterführung installiert werden könnten. Wenn hier ein zu hohes Fahrzeug einfach weiterfährt, bleibt es automatisch an der Querstange hängen und kommt nicht mehr weiter. Der Schaden, der dabei entsteht, ist geringer, als wenn für den besagten Kleinlaster erst in der Unterführung Endstation ist. Es wäre ein Höhenbegrenzer, der nach Hofers Dafürhalten seine Funktion erfüllen würde – ganz im Gegensatz zu jenen herunterhängenden Ketten, die seit Dezember 2017 im Einsatz sind. Diese schlagen zwar gegen die Scheibe eines zu hohen Fahrzeugs, aber der Fahrer wird dadurch nicht automatisch am Weiterfahren gehindert.

Jürgen Hofer würde heute wieder so entscheiden wie damals

Grundsätzlich wäre es aus Hofers Sicht falsch gewesen, auf den Bau der Beutelsbacher Bahnunterführung in ihrer jetzigen Form zu verzichten. Gäbe es sie nicht, müsste jeder Autofahrer aus Beutelsbach den Umweg über den Mittelanschluss wählen, um etwa zum Rewe in der Daimlerstraße zum Einkaufen zu fahren. Die Großheppacher hätten ebenfalls einen umständlicheren Fahrweg gehabt. Die Entscheidung für den Bau in der jetzigen Form hält Hofer noch heute für richtig – und er würde jederzeit wieder so handeln. „Wir haben damals monatelang um diese Pkw-Unterführung gekämpft.“ Im Straßenbauamt sei damals die größte Sorge gewesen, dass immer wieder die Statik der Brücke beschädigt wird. Schlussendlich hat sich Weinstadt durchgesetzt. Den Großteil der Kosten mussten laut Hofer übergeordnete Stellen schultern, sowohl bei der Unterführung wie auch beim Mittelanschluss.

Wenn Jürgen Hofer früher in den Urlaub fuhr und auf dem Dach seines Autos die Fahrräder mitnahm, schrieb er sich immer einen Zettel: „Nicht durch die Pkw-Unterführung fahren“. Verwundert habe ihn, dass manche Bürger nach der Eröffnung im Herbst 1986 nicht glauben wollten, was auf dem Schild zur Höhenbegrenzung stand – und innerhalb der Unterführung selbst nachmaßen. Als das Bauwerk im Oktober 1986 eingeweiht wurde, gab es laut Hofer übrigens nicht nur Freude. Der frühere Oberbürgermeister erinnert sich, dass an jenem Tag auch eine Demonstration stattfand. Auf einem der Transparente habe folgender Satz gestanden: „Ihr habt den Fahrradweg vergessen.“