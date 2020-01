Weinstadt-Beutelsbach Transporter-Falle: Ohne Unterführung gab’s viele Staus

Im Text des Mitteilungsblatts selbst wird beschrieben, wie im Beisein des damaligen Landrats Horst Lässing, des Weinstädter Oberbürgermeisters Jürgen Hofer sowie vieler Stadt- und Kreisräte das Bauwerk eröffnet wurde. Die zuständigen Baufirmen damals hießen Wolfer & Goebel, Schweickhard und Kärcher, dazu gesellte sich das Ingenieurbüro Steitz. Architekt war Gunther Fischer. Von der damaligen Bundesbahn, wie die Deutsche Bahn vor der späteren Privatisierung hieß, war bei der Eröffnung Thomas Karzel vertreten.

Verkehrsaufkommen sollte sich verteilen

Die spannende Frage ist, was die damals Verantwortlichen noch darüber sagen könnten, warum keine Unterführung mit einer Durchfahrtshöhe von mehr als zwei Metern gebaut wurde. Genau das ist ja der Grund, warum immer wieder Sprinter und Lastwagen in der Unterführung hängen bleiben. Oberbürgermeister Michael Scharmann schreibt in seinem Facebook-Beitrag dazu so viel: „Eine Unterführung mit einer tieferen Durchfahrtshöhe wurde damals ebenfalls ausgiebig geprüft und musste aufgrund der fehlenden Umsetzbarkeit ausgeschlossen werden.“ Für die Öffentlichkeit ungeklärt bleibt, wieso das Ganze nicht umsetzbar war.

Im Beitrag der Weinstadt-Woche jedenfalls ist nur von den Vorteilen die Rede. So heißt es, dass nun mehr eine direkte und kürzere Verbindung zwischen Großheppach, Beutelsbach und Schnait bestehe. Weiter heißt es, dass mit der Unterführung die Park-and-ride-Parkplätze wieder sinnvoll an den Verkehr und die Bahnnutzer angebunden seien. Und: „Mit der Unterführung verbunden ist die Erwartung, dass sich das Verkehrsaufkommen innerhalb von Beutelsbach verteilt und damit eine spürbare Entlastung für die Ortsdurchfahrt in der Stuttgarter Straße eintritt.“