Weinstadt-Beutelsbach Transporter-Falle: Stadt gegen Umbau

Verwaltung: Kostenfreie Parkplätze würden wegfallen

Wenn die Straße unter der Bahnunterführung nämlich tiefergelegt wird, dann müsste das Straßenniveau laut der Stadt so abgesenkt werden, dass nicht nur Sprinter, sondern auch Lastwagen durchpassen. Das bedeutet nach Niederbergers Angaben, dass die Straße um zwei Meter tiefer liegen müsste. Gegraben wird dann nicht nur unter der Brücke, sondern auch im Bereich vor dem Park-and-ride-Platz der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach. Die derzeit vorhandenen 200 kostenfreien Stellplätze würden so nach seinen Angaben für viele Monate wegfallen. Auch müssten vom Parkplatz aus Stützmauern in Richtung des Bahndamms errichtet werden. Die ohnehin schon vorhandene Steigung der Poststraße würde innerhalb des Tunnels und danach Richtung Ortskern stark zunehmen.

Durch die Umbauarbeiten würde auch für viele Monate einer der beiden nördlichen Hauptzufahrtswege nach Beutelsbach gesperrt sein. Folge: Die ohnehin schon lärmgeplagten Anwohner der Stuttgarter Straße müssten noch mehr Verkehr ertragen. Dazu kommt, dass wichtige Versorgungsleitungen nach Angaben der Stadtwerke direkt in diesem Bereich verlaufen: zum einen eine Gasleitung und zum anderen ein Hauptabwasserkanal. Durch die Veränderung des Straßenniveaus wäre laut Holger Niederberger eine Pumpanlage fürs Abwasser nötig. Auch das sei wieder kostspielig und aufwendig. Dazu kommt eine Frage, die auch die Stadt nicht klären kann, sondern nur die Bahn: Ist eigentlich sichergestellt, dass die Unterführung selbst eine Tieferlegung der Straße aushält? Wenn hier eine bauliche Veränderung nötig sein sollte, würde sich das natürlich auf den S-Bahn-Verkehr auswirken. Jedem, der derzeit über die bis Ende 2020 bestehende Baustelle an der S-Bahn-Haltestelle Stetten-Beinstein schimpft, hält Niederberger vor, dass diese in Sachen Beeinträchtigungen ein Klacks sei im Vergleich zu dem, was in Beutelsbach anstehen würde.