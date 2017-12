Weinstadt-Beutelsbach Transporterfalle schlägt erneut zu

Weinstadt-Beutelsbach.

Nach dem Vorfall am Montag (18.12) blieb am Dienstag (19.12) gegen 13.20 Uhr erneut ein Lkw in der Transporterfalle stecken. Diesmal fuhr der Fahrer von der Nordseite aus in den Tunnel. Auf dieser Seite hängen Ketten, die Lastwagen auf die Höhe der Durchfahrt aufmerksam machen sollten. Außerdem weißt auch ein großes Schild darauf hin, dass der Tunnel nur zwei Meter hoch ist. Jedoch hat auch diesmal alles nichts verhindern können. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf circa 5 000 Euro. Die Brücke wurde nicht beschädigt.