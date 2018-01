Weinstadt-Beutelsbach Unfall in der Schurwaldstraße

Weinstadt-Beutelsbach.

Am Montagnachmittag hat es in der Schurwaldstraße einen Unfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer zumindest leicht verletzt wurde. Der Unfall passierte um 16.48 Uhr. Mehr zum Unfallhergang konnte der Polizeiführer vom Dienst derzeit nicht sagen (Stand 18.13 Uhr). Beteiligte sollen die Fahrerin eines Ford und ein Motorradfahrer gewesen sein, so die Information eines Fotografen vor Ort.