Weinstadt Beutelsbacher Straße wegen Bauarbeiten gesperrt

Grund sind Belagsarbeiten, die am kommenden Montag beginnen. Diese müssen noch in den Ferien abgeschlossen werden, also bis spätestens Sonntag, 9. September. In den vergangenen beiden Wochen war die Straße bereits halbseitig gesperrt. In dieser Zeit hat ein Bautrupp die Bushaltestelle Benzach barrierefrei ausgebaut.

Zügig muss es gehen: Bis zum Ende der Sommerferien soll die Beutelsbacher Straße wieder befahrbar sein, damit Lehrer und Schüler problemlos zur Schule gelangen können. Damit die Straßenbelagsarbeiten rechtzeitig fertig werden und die Bauarbeiter problemlos vorankommen, werden deshalb beide Spuren von Montag an vier Wochen lang voll gesperrt.



Der Endersbacher Bahnhof und die Ortsmitte sind in dieser Zeit von östlich gelegenen Teilorten und Kommunen nur über Umwege zu erreichen. Auch wer das Bildungszentrum oder das Stadion anfahren möchte, muss einen Umweg zu den Parkplätzen der Erich-Kästner-Schule in Kauf nehmen. Die großzügigeren Stellflächen entlang der Beutelsbacher Straße sind nicht zugänglich. Wie in der Infobox ausführlicher erklärt wird, müssen sich auch Fahrgäste der Buslinien 206 und 209 bis zum Ende der Arbeiten auf Umleitungen, geänderte Fahrzeiten und Verspätungen einstellen. Für Fußgänger hingegen versuchen die Bauarbeiter, Fußwege und Trampelpfade soweit als möglich offenzuhalten.

Marcel Windisch, der Leiter des sechsköpfigen Bautrupps, ist zuversichtlich, dass die Frist eingehalten werden kann. Bis zum Ende der Ferien sollten die großräumigen Arbeiten erledigt sein, sagt er. Kleinere Restarbeiten könne es möglicherweise noch geben, doch die seien mit punktuellen Absperrungen zu machen.

Barrierefreie Bushaltestelle in Arbeit

Die Straßenarbeiter werden Deck- und Trag-Asphaltschichten austauschen, erklärt er. Bei Bedarf werden sie auch einen Teil des darunterliegenden Schotters durch neue Gesteinskörner ersetzen, falls zum Beispiel zu viel Wasser hineingesickert ist.

Schon seit zwei Wochen sind sie in der Beutelsbacher Straße beschäftigt. Sie haben nicht nur die Bushaltebucht verlängert, so dass auch Gelenkbusse darin Platz finden. Derzeit bauen sie auch die Bushaltestelle barrierefrei aus. Die Randeinfassung soll auf Höhe mit dem Buseinstieg kommen. Auch taktile Elemente auf sogenannten „Führungssteinen“ werden eingebaut, um Sehbehinderten die Orientierung zu erleichtern. Solche Leitstreifen werden auch an der nahegelegenen Ampel an der Ecke Beutelsbacher Straße / Bahnhofsstraße eingebracht. Außerdem befreit der Trupp die Grünflächen von starkem Wurzelwerk.

350 000 Euro kosten die Baumaßnahmen

„Es ist grundsätzlich so, dass wir bei Baumaßnahmen die Barrierefreiheit mit in Angriff nehmen“, sagt Tiefbauamtsleiter Michael Sonn auf Nachfrage hin. Das sei auch eine Kostenfrage: Schließlich schlage die Stadtverwaltung zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn sie wie hier Belagsarbeiten mit dem Umbau der Haltestelle verbinde. Im vorliegenden Fall zahle die Gemeinde 350 000 Euro „mit allem Drum und Dran“, also für die Baumaßnahmen inklusive aller Planungs- und Nebenkosten.

Das heruntergekommene Buswartehäuschen wird Sonn zufolge jedoch erst später erneuert, weil im kommenden Jahr in direkter Nähe auf dem Gelände des Remstalgymnasiums Baumaßnahmen anstehen.

Derzeit ist die Straße bereits halbseitig gesperrt.