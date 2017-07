Weinstadt.

Schon ab 8 Uhr begann es am Sonntag in Weinstadt zu wuseln: Über 600 Menschen turnten und bewegten sich durch die Hallen und über das Sportplatzgelände. Ab 9 Uhr begannen die Wettkampfteile, um 13 Uhr dann stieg der große Teamwettkampf. Mittendrin auch das Treffen des Freundeskreises und die Wandergruppe. Es gab jede Menge Spaß an der Bewegung, juchzende Kinder und schwitzende Kampfleiterinnen und Kampfleiter. Eine große Leistung haben Turngau-Präsidentin Gislind Gruber-Seibold, die für Kinder und Jugend zuständige Vizepräsidentin Saskia Heyduk mit dem ganzen Turngau-Team und Mitorganisatorin Jutta Rühle mit allen Weinstädter Turnvereinen da vollbracht. Sehen Sie einige der schönsten Szenen in unserer Bildergalerie.