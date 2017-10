Weinstadt Bio-Trauben aus Wengert gestohlen

Profis am Werk

Aus der Art und Weise, wie der oder die Täter vorgingen, schließt der Hobbywengerter aus Baltmannsweiler, dass es keine Laien waren. Peter Röser hatte extra Schutznetze an Drähten befestigt – und die wurden durchgeschnitten. Ereignet hat sich der Traubendiebstahl zwischen Samstagabend, 21. Oktober, und Samstagnachmittag, 28. Oktober. Auf seinem 22 Ar großen Grundstück baut Peter Röser nur auf einem Ar Trauben für die Weinherstellung an, auf der restlichen Fläche wachsen Streuobstbäume sowie Tafeltrauben, die ja bekanntlich als Obst gegessen werden. Die Anbaufläche des Hobbywengerters befindet sich in der Burghalde zwischen Schnait und Baach, ein paar hundert Meter nach dem Schnaiter Ortsausgangsschild in Fahrtrichtung links, noch vor dem Pferdehof.

Zeugenaufruf im Wengert

Peter Röser geht davon aus, dass die Täter tagsüber die violetten Trauben der Sorte „Souvignier gris“ gelesen haben und so getan haben, als ob sie rechtmäßig dort arbeiten. Er bittet nun alle Leute, die im Tatzeitraum dort etwas beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Weinstadt unter 0 71 51/65061 zu melden. Auch in seinem Wengert ist Peter Röser aktiv geworden, dort hat er Schilder mit einem Zeugenaufruf aufgestellt. Nun hofft er, dass die Täter erwischt werden. „Mich ärgert ihre Dreistigkeit.“