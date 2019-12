Weinstadt Brand neben Discounter: Lidl evakuiert

Weinstadt-Endersbach.

Der Lidl in Weinstadt-Endersbach musste am Dienstagvormittag (10.12.) evakuiert werden. Ersten Informationen zufolge war eine Papierpresse neben dem Discounter in Brand geraten. Der Rauch war ins Gebäude gezogen. Die Feuerwehr Weinstadt war mit 25 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.