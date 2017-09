Weinstadt-Beutelsbach Bundesweit unter den besten zehn

Immer bis zum Ende lesen

Den Weinstadt-Redakteur hat das flugs in Wallung versetzt. Haben wir etwa das Glück, eine der hässlichsten Haltestellen in Deutschland zu haben? Die Sehnsucht nach überregionalen Schlagzeilen schien auf einmal gestillt zu werden. Zwei Jahre nachdem es Weinstadt mit dem leider nur geplanten und nie gebauten Holzturm ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler schaffte, dachte der Redakteur, dass es wieder etwas gibt, mit dem Weinstadt auf sich aufmerksam macht. Aber auch hier musste der Schreiber lernen, dass es stets sinnvoll ist, etwas zu Ende zu lesen.

Beutelsbach im Auenland

Bei näherer Betrachtung entpuppte sich der Text der Hamburger Kollegen leider nur als heiteres Ratespiel. Die jungen Leser sollten U- und S-Bahn-Haltestellen den richtigen Städten zuordnen. Aber aufgepasst: Diese Haltestellen haben immerhin brutal lustige Namen wie Poppenbüttel, Poing und Mümmelmannsberg. Und was steht bei uns, der stolzen Wiege Württembergs? „Beutelsbach“, so heißt es auf Bento, würde auch gut ins Auenland passen. Warum, steht da nicht mehr, aber das ist ja wohl auch Allgemeinwissen, dass in Tolkiens Saga „Der Herr der Ringe“ der Hobbit Frodo aus Beutelsend kommt.

Der Weg nach oben

Wie dem auch sei: Dieser Artikel aus Hamburg hilft uns auch nicht weiter auf unserem Weg nach oben. Wer gute Ideen hat, wie Weinstadt wieder bundesweit in den Medien punktet, möge sich unter bernd.klopfer@zvw.de melden. Wir von der Zeitung unterstützen uneigennützig die besten Vorschläge.