Weinstadt Corona: Wer kauft für Schulen Masken?

Weinstadt.

An den Schulen in Baden-Württemberg herrscht bis jetzt keine Maskenpflicht – und doch haben am Weinstädter Remstal-Gymnasium nach Angaben des Rektors am Montag fast alle Schüler eine getragen. Für die elfte und zwölfte Jahrgangsstufe gibt es seit Wochenbeginn wieder Präsenzunterricht, der in zwei Schichten stattfindet. Heißt: Von den etwa 180 betroffenen Schülern sind zeitgleich immer rund 80 bis 100 Schüler im Gymnasium. An jedem Eingang gibt es jetzt Desinfektionsmittel in Sprühflaschen, was vor allem im Neubau dringend nötig ist – denn dort haben die Klassenzimmer keine Waschbecken. Und selbst wenn es anders wäre: Wenn jeder Schüler an nur einem Waschbecken 30 Sekunden die Hände waschen würde, kostet das nach Einschätzung von Matthias Wenzke zu viel Zeit. Unserer Zeitung hat der Rektor berichtet, wie jetzt der Unterricht abläuft. Und wir haben uns zudem bei der Stadt Weinstadt und dem Kultusministerium erkundigt, wer eigentlich für das Besorgen von Masken und Desinfektionsmitteln zuständig ist.