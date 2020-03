Weinstadt Coronavirus: Wie läuft in Weinstadt die Notbetreuung?

Wer bietet vor Ort in Weinstadt Notbetreuung für Kinder an, deren Eltern beide in den sogenannten kritischen/systemrelevanten Bereichen arbeiten?

Scharmann: Die Notbetreuung wird immer in der Einrichtung oder Schule angeboten, in der das Kind normalerweise wäre. Zum einen schreibt das die entsprechende Verordnung vor, zum anderen ist dies auch sinnvoll, da so die Gruppen klein bleiben und das Kind sich weiterhin in seiner gewohnten Umgebung aufhält.