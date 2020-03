Weinstadt Coronavirus: Zähes Warten auf das Test-Ergebnis

Wir waren Skifahren im Pitztal, das Anfang März noch nicht als Risikogebiet galt. Als nach dem Urlaub die Nachricht einer Freundin kam, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, habe ich sofort meine Hausärztin informiert. Als Kontaktperson ersten Grades musste auch ich in Quarantäne. Bei meinen bisherigen Anrufen beim Gesundheitsamt bin ich sofort durchgekommen und mir wurde freundlich weitergeholfen. Ansonsten hat unsere knapp 30-köpfige Gruppe versucht, die Telefonleitungen nicht unnötig zu belasten. Wir haben uns gegenseitig über die neusten Auskünfte ausgetauscht.

Als ich nachfragte, warum das Testergebnis so lange dauert, hieß es, dass es bei negativen Proben gut eine Woche dauern kann, bis der Bescheid den Patienten erreicht. Ich denke, die Proben gehen sehr schnell durchs Labor, und nur die anschließenden bürokratischen Schritte lassen es so lange erscheinen. Auch das Versenden des Briefes dauert über die Post zusätzlich ein paar Tage. Die positiv Getesteten haben absolute Priorität. Sie bekommen häufig schon nach ein, zwei Tagen eine Rückmeldung. Deswegen habe ich mir auch keine allzu großen Sorgen gemacht. Aber etwas Ungewissheit bleibt natürlich.

Du hattest keine Krankheitssymptome. Wieso wurdest du überhaupt getestet?

Da wir uns noch relativ am Anfang der Welle bei den Gesundheitsämtern gemeldet haben, wurden wir vermutlich noch getestet, um mögliche Ketten nachzuvollziehen. Das ist bei den hohen Zahlen im Moment nicht mehr zu machen. Ich hatte zunächst abgewartet. Erst nachdem immer mehr von den 30 Freunden, die im Urlaub dabei waren, positiv getestet wurden, habe ich mich ans Gesundheitsamt gewandt. Am nächsten Morgen, das war am Donnerstag, 12. März, bekam ich den Anruf, ich dürfe um 9.20 Uhr in Schorndorf ins Testzentrum kommen.

Ein Arzt in voller Schutzkleidung nahm meine Daten am Computer auf, glich sie mit dem System ab. Kurz darauf wurde ich in eines der Behandlungszimmer gebeten. Der Abstrich mit dem Teststäbchen in den Rachen war kurz unangenehm, aber innerhalb kürzester Zeit erledigt – Hände desinfizieren und wieder ab nach Hause in die Quarantäne. Einige aus unserer Gruppe waren am Testzentrum in Schorndorf, andere leben in Hamburg und München. Dort wurde ein spezielles Team in Schutzausrüstung zur Wohnung geschickt, um die Probe zu nehmen.

Wie ist es deinen Freunden ergangen?

Ein paar Tage nach unserer Rückkehr haben viele über Grippesymptome geklagt. In unserer internen Statistik haben wir jeden Tag aktualisiert, welche Personen getestet wurden und welche Ergebnisse zurückkamen. Täglich kamen neue Ergebnisse – positive wie negative.

Die gute Nachricht war, dass sich nicht jeder aus unserer Gruppe mit dem Virus infiziert hatte. Die unterschiedlichen Symptome der Positiven zeigten sich bei manchen stärker, bei manchen schwächer – sie halten sich aber bis heute hartnäckig. Wir haben viel über Whatsapp miteinander kommuniziert, die gemeinsame Urlaubsgruppe wurde in „Quarantäne Chat“ umbenannt. Das hat vielen geholfen, das Warten zu überbrücken.

Apropos – fast zwei Wochen lang hast du die Wohnung jetzt nicht verlassen, durftest keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen haben. Wie hast du die Zeit überbrückt?

Ab und zu habe ich etwas aus dem Home-Office für meine Kollegen in der Werbeagentur zugearbeitet. Außerdem bin ich Dozentin an der Kunstschule „Kunst und Keramik Weinstadt“. Gemeinsam versuchen wir auch in diesen Zeiten, die Leute zur Kreativität anzuleiten, und veröffentlichen über die sozialen Medien Videos und kreative Tipps. Da ich nebenher auch selbstständig bin, gab es auch hier ein paar Grafikjobs zu erledigen.



Vitaminreichen Saft habe ich mir oft aus frischem Obst und Gemüse gepresst, gut fürs Immunsystem. Zum Glück habe ich eine eigene, helle Wohnung mit Zugang zum Garten, in dem ich jedes Jahr Gemüse anpflanze. Daher fällt mir zu Hause schon nicht die Decke auf den Kopf. Nebenbei bot sich das ein oder andere Schwätzle mit der Nachbarin – natürlich mit viel Sicherheitsabstand. Und abends bin ich dann meiner Leidenschaft, dem Handarbeiten, nachgegangen. Unter dem Label „Min Øy“ verkaufe ich neuerdings handgemachte Produkte. Der Name ist norwegisch und bedeutet übersetzt „Meine Insel“. Das hat in den vergangenen Tagen irgendwie besonders gut gepasst.