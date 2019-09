Weinstadt Der Bürgerpark wird erneut teurer

Bereits im November 2018 war bekanntgeworden, dass der erste Bauabschnitt des Bürgerparks um 39 Prozent teurer wird als geplant. Statt 1,475 Millionen kostet er nun mindestens 2,053 Millionen Euro, also 579 000 Euro mehr als gedacht. Allerdings ist noch nicht alles fertiggestellt: So sind die Arbeiten für den Jugendspielbereich und den Wasserspielplatz noch nicht abgeschlossen. Und das bedeutet, dass noch nicht sicher gesagt werden kann, dass es bei den 2,053 Millionen Euro bleibt.

Vor dem Hintergrund treffen die erneuten Kostensteigerungen die Stadt hart. Stand November 2018 lagen die Gesamtkosten für den Bürgerpark zwischen Beutelsbach und Endersbach bei 6,27 Millionen Euro, nun liegen sie bei mindestens 6,87 Millionen Euro. Sollte GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger mit seiner Rechnung recht haben, sind es sogar 7,37 Millionen Euro. In der Gemeinderatssitzung bezeichnete der sitzungsleitende Baubürgermeister Thomas Deißler die Summe nicht als falsch – allerdings bekam unsere Zeitung auf Nachfrage vom Weinstädter Pressesprecher Holger Niederberger zu hören, dass der Baubürgermeister Siglingers Zahl erst mal nicht kommentieren wolle.

Stadträte werben für kleinere Bäume und Verzicht auf Brücke

Unabhängig davon, was nun stimmt, ist eines sicher: Der 3,45-Millionen-Euro-Zuschuss des Bundesbauministeriums für das Projekt erhöht sich bei gestiegenen Baukosten nicht. Und das heißt: Der Weinstädter Eigenanteil wird größer – und das vor dem Hintergrund, dass die finanziellen Spielräume der Stadt wieder enger werden. In der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses plädierten deshalb mehrere Stadträte dafür, auf die geplante Brücke am Eingang des Bürgerparks zu verzichten – laut GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger würde Weinstadt so 400 000 Euro weniger ausgeben.