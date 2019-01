Weinstadt Der nächste Holzstapel brennt - in Beutelsbach

Eine Bewohnerin aus Beutelsbach entdeckte am Mittwoch gegen 2.50 Uhr einen Brand in den Weinbergen östlich von Strümpfelbach, im Gewann Rainwaldbaumwasen. Sie alarmierte die örtliche Feuerwehr, die daraufhin mit 8 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausrückte.

Bevor die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, brannten ungefähr 10 Festmeter Holz nieder. Es ist davon auszugehen, dass auch dieser Holzstapel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Kripo Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Anwohner oder Passanten, die in der Nacht Verdächtiges bemerkten, sollten sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter 07151/9500 in Verbindung setzen.

In den vergangenen Monaten kam es im Rems-Murr-Kreis vermehrt zu ähnlichen Vorfällen, bei denen die Polizei mittlerweile in den meisten Fällen von Brandstiftung ausgeht. Der letzte Holzstapel brannte am 30. Dezember in Plüderhausen.