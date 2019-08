Weinstadt Die gute Seele von Großheppach wird 90

„Ich bin jetzt die älteste Gundelsbächerin“, sagt Elfriede Schnaitmann und lacht. Sie sitzt an einem Tisch vor dem Canz-Haus, neben ihrem Sohn, dem Stadtrat Richard Schnaitmann. In Großheppach wohnt die 90-Jährige zwar seit 1961, aber davor lebte sie in Gundelsbach. Ihren Mann Paul Schnaitmann lernte sie 1946 in der Großheppacher Schule kennen – und acht Jahre später wurde geheiratet. Drei Kinder bekamen die beiden: Richard Schnaitmann, Brigitte Bofinger und Carmen Lutz. Ersterer kann sich noch gut erinnern, wie er noch als Erwachsener regelmäßig mit Schwester Brigitte Bofinger zweimal pro Woche zu seiner Mutter zum Essen kam. Meist gab’s sauren Braten oder Gulasch. „Es war immer gut“, sagt Richard Schnaitmann und sieht seine Mutter liebevoll an. Die lächelt zurück und sagt: „Das ist schön.“

„Elfriede, was lauft denn so im Flecka?“

Bis heute kocht Elfriede Schnaitmann gerne für andere, etwa bei Kochtreffs im Heim. Als ihr Mann am 24. April 1989 starb, wollte Elfriede Schnaitmann am liebsten ihre Ruhe haben – doch Martha Kärcher, die Gründerin des Großheppacher Mittagstischs, überzeugte sie, mit ihr für andere Essen zuzubereiten. Und kochen konnte sie, schließlich hatte sie schon als junges Mädchen im Lamm in der Küche mitgeholfen. Päcklesware kam Elfriede Schnaitmann nicht auf den Tisch, zudem dekorierte sie immer und stellte Blumen auf. Lange mischte sie auch beim Stadtseniorenrat im Vorstand mit. Beim Kinderferienprogramm war sie ebenso aktiv wie beim Besuchsdienst im Mutterhaus der Großheppacher Schwesternschaft. Und bis heute ist sie bei den Landfrauen dabei. Im Besuchsdienst bekam sie einen Satz öfter zu hören: „Elfriede, was lauft denn so im Flecka?“