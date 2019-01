Weinstadt Diesel-Fahrverbot kommt Endersbacher Firma teuer

Weinstadt-Endersbach. Ein neuer Tanklaster, ein neues Geschäftsauto, ein leistungsstarker Rußfilter für den kompakten Tankwagen: Das Diesel-Fahrverbot hat Albrecht Rühle eine Stange Geld gekostet, noch ehe es am Dienstag in Kraft getreten ist. Der Endersbacher Brennstoffunternehmer liefert unter anderem Heizöl an Kunden in Stuttgart. Er sieht sich nun gerüstet – doch am Sinn des Verbots hat er seine Zweifel.