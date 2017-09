Weinstadt Einbrecher werden ertappt und fliehen

Weinstadt.

Drei Einbrecher sind am Mittwochvormittag bei einem Einbruchsversuch am Kornblumenweg ertappt. Aufmerksame Nachbarn hatten die drei zunächst in einer gegenüberliegenden Wiese bemerkt, wie die Polizei mitteilt. Demnach begaben sich zwei der Täter kurz darauf auf die Terrasse eines dortigen Wohnhauses und versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Der dritte Mann stand augenscheinlich Schmiere.