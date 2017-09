Weinstadt.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Backstein in die Seitenscheibe eines Blumengeschäftes in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach geworfen. Die Diebe entwendeten die Registrierkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.