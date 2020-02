Weinstadt Elektroautos: Tanken bald kostenpflichtig

Die Schwierigkeit für die Stadtwerke Weinstadt sei gewesen, überhaupt Hersteller zu finden, die eichkonforme Elektro-Ladesäulen herstellen, so Geschäftsführer Meier. Das habe zu zeitlichen Verzögerungen geführt.

Darüber hinaus sei die Zustimmung des Bundes erforderlich gewesen. Deshalb stellten die Stadtwerke einen Förderantrag. Dieser wurde im September vergangenen Jahres bewilligt.

Hier sollen neue Ladesäulen installiert werden

Für den weiteren Ausbau der Elektro-Ladestationen rechnen die Stadtwerke nach wie vor mit einer Summe von rund 89 000 Euro. Darin sind Nebenkosten und ein zehnprozentiger Zuschlag für Unvorhergesehenes mit einkalkuliert.

Da der Ausbau schon seit längerem auf dem Plan steht, stehen auch die vorgesehenen Standorte bereits fest. Und zwar sollen an folgenden Orten demnächst neue Ladesäulen installiert werden: in Benzach, in der Tiefgarage in der Endersbacher Einkaufsstraße, an den Mühlwiesen bei der Großheppacher Häckermühle, an der Strümpfelbacher Halle und in Schnait sowie an der neuen Energiezentrale im Endersbacher Wohngebiet Halde IV.

Ladestation mit zwei Ladepunkten und Stellplätzen

Die Ladesäulen sind so konzipiert, dass an jeder Ladesäule jeweils zwei Parkplätze für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen, inklusive zweier Ladepunkte mit einer Anschlussleistung von 22 Kilowatt. Auf diese Weise können zwei Autos gleichzeitig geladen werden.

Das Ziel der Weinstädter Stadtwerke ist es, bis zur Sommerpause so viele Ladesäulen wie möglich fertigzustellen. Meier sagt: „Wenn der Stromanschluss abgestellt ist, dauert es maximal drei Tage.“