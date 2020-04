Weinstadt Elf Tipps für den Brandschutz zu Hause

4. Nicht zahlreiche Mehrfachsteckdosen ineinanderstecken, um alle möglichen Geräte (etwa für das Home-Office) an eine Steckdose anschließen zu können. Lieber mehrere Steckdosen nutzen.

5. Nur im Notfall die 112 wählen. Falls Sie sich zum Zeitpunkt des Notrufs in Quarantäne befinden sollten oder am Coronavirus erkrankt sind, teilen Sie dies bitte der Leitstelle mit.

6. Befreien Sie das Treppenhaus von Stolperfallen und potenziellem Brandgut, damit die Feuerwehr im Ernstfall leichten Zugang hat. Kinderwagen oder Schränke haben in einem Treppenhaus nichts verloren.

7. Denken Sie daran, dass die Feuerwehr im Ernstfall mit ihren Fahrzeugen zum Einsatzort gelangen muss. Jetzt in Zeiten des Home-Office befinden sich auch tagsüber in den Straßen mehr Autos. Trotz beengter Parkverhältnisse müssen Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen unbedingt frei gehalten werden. Und jeder sollte insgesamt so parken, dass zum Durchfahren die Straßenbreite noch mindestens drei Meter beträgt – und zwar auch in Kurven.

8. Brandschutztüren zu Kellerräumen oder Tiefgaragen niemals mit einem Keil länger geöffnet lassen. Diese schützen schließlich davor, dass sich Feuer und Rauch allzu schnell ausbreiten.

9. Lagern Sie auf Ihrem Stellplatz in der Tiefgarage nur das, was wirklich zum Auto gehört und dort unbedingt nötig ist. Auch in Ihrem Keller sollten Sie nicht Unmengen von leicht entzündlichen Stoffen aufbewahren – und niemals die Gasflasche vom Gasgrill. Letzteres ist schlichtweg verboten. Flüssiggas setzt sich dort nach unten ab. Folge: Ist etwas an der Flasche undicht, strömt unverbranntes Gas aus und sorgt für ein explosionsfähiges Gemisch.

10. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hausnummer für jedermann gut erkennbar ist. Falls die Feuerwehr, aber auch Rettungskräfte oder die Polizei zu Ihnen kommen müssen, finden diese gleich Ihr Zuhause. Das kann im Notfall Leben retten.

11. Wenn Sie zu Hause rauchen, dann legen Sie die gerade ausgedrückten Zigarettenstummel wenigstens in den Aschenbecher und nicht in den Mülleimer. Tun Sie Letzteres, riskieren Sie einen Brand.

Bei der Feuerwehr ist derzeit vieles anders. Seit Mitte März ruht der Übungs- und Ausbildungsdienst. Auch Übungen der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrsport sowie Besprechungen finden nicht statt. „Das ist unser Beitrag zur Reduktion der Kontakte“, sagt der Weinstädter Gesamtkommandant Stefan Schuh laut Pressemitteilung. In der Zwischenzeit können alle auf Ausbildungsunterlagen aus dem Intranet zurückgreifen. Auch ein erster Online-Unterricht ist bereits angesetzt, und die Jugendfeuerwehr bietet ein Quiz für den Nachwuchs an. Die Feuerwehr Weinstadt veröffentlicht zudem einmal wöchentlich unter www.instagram.com/feuerwehr.weinstadt/ sowie unter www.facebook.com/feuerwehr.weinstadt/ Brandschutztipps.