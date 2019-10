Weinstadt Eltern sollen mehr für Kitas zahlen

Gesamtelternbeirat bezeichnet Pläne als unsozial

Die vorgesehene Erhöhung wird indes vom Gesamtelternbeirat der Weinstädter Kindergärten abgelehnt. In einer Mail an Gerhard Friedel vom Amt für Familie, Bildung und Soziales schreibt Maximilian Freiherr von Gaisberg-Schöckingen, dass er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gesamtelternbeirats mitteile, dass die Eltern dieser Erhöhung widersprechen. „Sie ist unsozial und berücksichtigt die Belange der Elternschaft, insbesondere der Mehrkinderfamilien, nicht.“

Das letzte Wort in der Sache hat der Weinstädter Gemeinderat. In seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Oktober, in der Großheppacher Steinscheuer (Beginn: 18 Uhr) entscheidet er, ob er der Marschroute des Sozial- und Kulturausschusses folgt. Tut er das, ist die Gebührenerhöhung beschlossen.