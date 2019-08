Weinstadt Elvis, der King und ich

Auf den Auftritt in voller Elvis-Montur muss das Publikum bis nach der Pause warten. Im ersten Programmteil betritt ein tollpatschiger Typ die Bühne: Klaus Guthügel, Kfz-Mechaniker und Hobby-Elvis-Imitator, „übt“ für einen Elvis-Contest in Memphis. So weit die Geschichte, in deren Verlauf das Publikum die Verwandlung vom Hinterzimmer-Sänger zum gefeierten Weltstar erlebt. Inklusive reihenweise Hits, die in der unbeschwerten, zum sommerlichen Abend passenden Stimmung auf dem Gartenschau-Areal zum Bewegen einladen.

Zuschauer klatschen, wippen und wedeln mit den Armen

Die Zuschauer klatschen, wippen, wedeln mit den Armen und entsenden für jedes gelungene Hüftschwung-Statement ein bewunderndes „Aaaah“. Einige entpuppen sich als wahre Elvis-Lexika und können die von Schönberg gestellten Quizfragen nach Filmtiteln, in denen der King mitspielte, ebenso treffsicher beantworten, wie sie auch wissen, dass die einzige Elvis-Tochter Lisa Marie mit Schauspieler Nicolas Cage verheiratet war. Der von seinen Fans messianisch Verehrte reißt auch in der unterhaltenden Version das Publikum mit: Tollpatsch Klaus bricht mit dem „echten“, dem überhöhten Elvis, bei dem alles stimmt. Dadurch bekommen die Songs, in denen Darsteller Jan Schönberg die Tonfarbe des Meisters exakt trifft, und jene Momente, in denen jede Pose sitzt, einen besonderen Glanz. Der Bühnenzauber lebt von Stimme, Posen - und dem clownesken Kostüm, in dem Schönberg zu „Elvis the Pelvis“ (= das Becken) wird, wie er stolz beckenkreisend und hüftwippend kundtut.

Kaum ein anderer Mann würde wohl wirklich prickelnd aussehen in diesem Aufzug: weiße Schlaghose mit Fransen, auf dem Rücken ein Adler aus blauen Paillettensteinchen, weiße Stiefel und eine Jacke mit steifem und übertrieben hohem Stehkragen bis über die Ohrläppchen. „Elvis konnte das Kostüm durch seine Wahrhaftigkeit und Posen füllen, er war ein Gesamtkunstwerk auf der Bühne“, findet Jan Schönberg. Elvis begleite ihn seit der Kindheit. „Ich fand die langsamen Lieder schön, ‚In the Ghetto’ war das erste Lied, das ich alleine spielen konnte.“ Außer langsam kann er auch temporeich: „Jailhouse Rock“ und „Always on my Mind“ rocken einfach. Einen wie ihn lässt das Publikum denn auch nicht ohne Zugaben von dannen ziehen: „Suspicious Minds“, „Blue Suede Shoes“, „I just can’t help believin’“ werden mitgesungen.