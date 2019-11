Weinstadt-Endersbach Anwohner finden Hotel noch schlimmer als Biergarten

Die Stadtverwaltung betont indes auf Nachfrage, dass in Sachen Bauprojekt bislang noch gar nichts entschieden ist. Oberbürgermeister Michael Scharmann legt laut Pressesprecher Holger Niederberger grundsätzlich großen Wert auf einen offenen und fairen Dialog. Grundlegend für eine effektive Kommunikation seien jedoch belastbare Informationen. Zur Zukunft des Biergartens im Steinbruch habe die Faktenlage bislang eine verlässliche Aussage nicht zugelassen. „Dabei galt jedoch immer die Feststellung, dass die Öffentlichkeit sowie die Anwohner zu gegebener Zeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in den Planungsprozess mit eingebunden werden.“

Touristisch interessante Lage am Remstalradweg

Darüber hinaus hat OB Scharmann Vertretern der Bürgerinitiative bei einem persönlichen Gespräch Fragen beantwortet. In diesem Zusammenhang ging der OB auch auf die konkrete Frage ein, warum ein Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten nicht im künftigen Gewerbegebiet „An der Rems“ zu verorten sei. Ziel des Gewerbegebiets „An der Rems“ sei es, ein hochwertiges, innovatives Gewerbe an dem derzeit einzigen bereitstehenden Gewerbestandort anzusiedeln, so OB Scharmann. „Ein Gastronomiebetrieb wäre kein zielführender Auftakt für ein solch hochwertiges Gewerbegebiet, stünden dadurch doch wichtige Flächen in eben diesem derzeit letzten Gebiet für weitere Gewerbeansiedlungen nicht mehr zur Verfügung. Seit der Entscheidung, das ehemalige Technikum an ein Druck- und Medienzentrum zu verkaufen, steht zudem ein Gastronomiebetrieb mit Außenbewirtung an der Birkelspitze nicht mehr zur Disposition.“

Die auch touristisch interessante Lage direkt am Remstalradweg macht das nun favorisierte Grundstück im Steinbruch für einen Gastronomiebetrieb mit einer überschaubaren Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten für die Stadt daher umso interessanter und attraktiver. „Dabei gilt es aber selbstverständlich auch die Interessen der Anwohner zu berücksichtigen, wobei das Thema Parken im Vordergrund steht.“ Gerade für gastronomische Angebote gibt es laut der Stadt klare baurechtliche Regelungen, in welcher Anzahl Parkmöglichkeiten nachgewiesen werden müssen. „Diese sind auf jeden Fall zu erfüllen.“

Darüber hinaus ist die Stadtverwaltung laut eigener Darstellung stark daran interessiert, vor Ort zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen, um das Wohngebiet Trappeler deutlich zu entlasten. In diesem Zusammenhang fordert die Stadt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens unter anderem eine Baugrunduntersuchung für die geplante Tiefgarage des Investors. „Ohne eine einwandfreie Klärung dieses Sachverhalts können die Planungen für dieses konkrete Vorhaben nicht weitergehen.“

Infotermin am Dienstag, 17. Dezember

Um die Anwohner und die interessierte Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren, wird es am Dienstag, 17. Dezember, von 16 Uhr an zunächst einen Vor-Ort-Termin im Steinbruch geben, damit alle Beteiligten an Ort und Stelle sich ein Bild von den Gegebenheiten machen können. Direkt im Anschluss werden OB Scharmann, Baubürgermeister Deißler sowie die Vertreter der beteiligten Fachämter im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Stiftskeller in Beutelsbach informieren und Fragen beantworten.