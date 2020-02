Weinstadt-Endersbach Bauarbeiten an S-Bahn-Haltestelle liegen im Zeitplan

Viele Pendler ärgern sich über die angespannte Parksituation

Die Bauarbeiten in Endersbach, die Anfang des vergangenen Jahres begonnen haben, dann aber für die Remstal-Gartenschau pausieren mussten, schreiten nach Angaben der Deutschen Bahn termingerecht voran. Nach wie vor rechnet die Bahn damit, den größten und wichtigsten Teil der Baumaßnahmen bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Neubauten dann nur noch abgenommen werden müssen. So der Plan.

Doch die Baustelle an der Station Stetten-Beinstein hat von Anfang an für Ärger gesorgt . Vor allem mangelt es an Pkw-Parkplätzen. Die Station wird größtenteils von Pendlern genutzt. Viele von ihnen ärgern sich über die sehr angespannte Parksituation. Just diese wurde durch die Bauarbeiten vor Ort aber noch verschärft: Es fielen Parkplätze und Fahrradstellplätze weg. Wie zuvor berichtet, plant die Stadt Weinstadt an der Haltestelle Stetten-Beinstein ein Parkhaus, das den jetzigen Park-and-Ride-Platz erweitern soll. Das neue Parkhaus soll 150 zusätzliche Parkplätze bieten , also insgesamt rund 360 Plätze.

„Grundsätzlich bringen Baustellen immer Einschränkungen mit sich“, so Holger Niederberger, Pressesprecher der Stadt Weinstadt. Aus diesem Grund setze die Stadtverwaltung alles daran, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. So habe man für einen Teil der weggefallenen Fahrradstellplätze Ersatzflächen ausgewiesen. Niederberger sagte unserer Zeitung, dass die Stadtverwaltung derzeit noch alternative Möglichkeiten für Fahrradstellplätze vor Ort prüft. Bei den Autoparkplätzen sind von der Baustelle aktuell circa 43 Stellplätze betroffen, teilte er mit. 40 dieser Parkplätze befinden sich nördlich der Gleise, die restlichen drei südlich.

Viele Falschparker: 47 Strafzettel verteilt

Dass an der Endersbacher Haltestelle derzeit so wenige Parkplätze verfügbar sind, hatte zur Folge, dass immer wieder falsch geparkt wurde. Manche Autofahrer stellten ihren Wagen sogar auf der Wiese ab. Um gegen diese Ordnungswidrigkeit vorzugehen, sei in den letzten Monaten regelmäßig kontrolliert worden, so Holger Niederberger: „Dabei wurden 47 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen.“ Der Pressesprecher plädierte dafür, trotz der Einschränkungen das Ziel nicht aus den Augen verlieren – nämlich den barrierefreien Zugang zur S-Bahn.