Weinstadt-Endersbach Braucht es ein Hotel im Gewerbegebiet?

Günstige Lage zwischen zwei bestehenden Standorten

Strategisch passt das Objekt mit seinen 3000 Quadratmetern Gesamtfläche für Sina Oesterle perfekt zwischen zwei bisherige Standorte der Kette – dem Hotel Adler in Waiblingen und dem Hotel an der Stadtmauer in Schorndorf. Wenn Gäste in einem der Häuser kein Zimmer mehr bekommen, kann ihnen das Personal nun eine Unterkunft in Endersbach anbieten. Da das Remstal-Hotel jeweils nur wenige Kilometer von Schorndorf und Waiblingen entfernt ist, haben die Kunden keinen besonders großen Nachteil, wenn sie sich für das Hotel in Endersbach entscheiden. Sie müssen nur ein paar Kilometer weiter fahren.

Insgesamt sieben Objekte in der Region Stuttgart

Dass die Bauphase in Endersbach fast zwei Jahre gedauert hat, begründet Sina Oesterle mit einer strategischen Entscheidung des Unternehmens. „Es lag daran, dass wir ein anderes Objekt zwischenzeitlich erweitert haben.“ Neben den Häusern in Waiblingen, Schorndorf und Endersbach zählen zu der Kette noch das Schurwald-Hotel in Plochingen, das Hotel „Das kleine Ritz“ in Fellbach, das Hotel Traube in Plieningen und das Ross-Messehotel am Stuttgarter Flughafen. Das Unternehmen selbst ist seit rund 20 Jahren am Markt, gegründet wurde es von einem ehemaligen Zahnarzt. Rund 60 Mitarbeiter sind für die Kette tätig, wobei die Reinigung der Zimmer an eine externe Firma vergeben wurde.