Weinstadt-Endersbach Darum kam es zum Stromausfall in Endersbach

Das Mischgebiet rund um die Großheppacher Straße in Endersbach hatte am Montagabend plötzlich keinen Strom. Doch das Problem wurde in kürzester Zeit wieder behoben. „Durch Umschaltungen im Netz konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden“, sagt die Pressestelle der Netze-BW. Die Firma Netze-BW betreibt das Netz in Rückpacht für die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgungs GmbH. Darüber hinaus ist sie für die Instandhaltung und Störungsbehebung zuständig. Nach 33 Minuten wurde ein Großteil der Betroffenen wieder zugeschaltet, sprich mit Strom versorgt. Und nach weiteren zehn Minuten hatten auch die Restlichen wieder Strom in ihren vier Wänden.

Auslöser des Stromausfalls sei ein defektes Erdkabel

In Fällen des Stromausfalls gehe es hauptsächlich darum, primär die Kunden schrittweise mit Strom zu versorgen und sekundär die Fehlerstelle ausfindig zu machen, sprich das Problem zu beheben, so die Netze-BW.

Der Auslöser des Stromausfalls in Endersbach sei ein defektes Erdkabel im Mittelspannungsbereich mit 10 000 Volt gewesen – also die Versorgungsleitungen zwischen den Kommunen. Wenn im Mittelspannungsnetz eine Störung vorliegt, dann sind Dörfer, Stadtteile und Regionen von einem Stromausfall betroffen. In Endersbach lag die Störung auf der Kabelstrecke zwischen der kundeneigenen Netzstation der Firma Beton Ritter (Großheppacher Straße 62) und der Station in der Großheppacher Straße 49 – auf dem ehemaligen Gelände der Bezirksstelle des EnBW. Gestern Abend sei ein Mitarbeiter der Störungszentrale des Netze-BW mit einem Kabelmesswagen vor Ort gewesen, um die Fehlerstelle zu orten. Dabei kommt ein Gerät zum Einsatz, mit dem der Impuls am Kabel gemessen wird.