Weinstadt-Endersbach Hotel im Trappeler: Parksituation macht weiter Sorgen

Richtig interessant ist aber das Untergeschoss: Hier ist eine große Tiefgarage eingezeichnet. Ein Umstand, der bei den Anwesenden auf offensichtlichen Zuspruch und auch auf Erleichterung trifft. Bejahendes Kopfnicken geht durch die Reihen, hier und da lockert sich ein gerade noch trotzig vor der Brust verschränktes Paar Arme. Auch die Nachricht, dass es demnächst noch an anderer Stelle im Wohngebiet zusätzliche öffentliche Parkplätze geben wird, beruhigt die Bürger sichtlich.

Nicht alle trauen dem Frieden

Doch nicht alle trauen dem Frieden. Immer wieder wird nachgefragt, ob das Bauprojekt wirklich an die Existenz einer Tiefgarage gekoppelt ist und ob da dann wirklich ein größeres Gebäude hinkommt, das die vorhandene Fläche für Draußenbewirtung erheblich einschränkt. Oder „doch wieder n’ riesen Biergarten“. Gegen ein Hotel mit Gastronomie und Tiefgarage scheint niemand noch groß etwas zu haben. Trotzdem ist für die Anwohner das Thema Parkverhalten in ihrem Viertel noch lange nicht vom Tisch. Die Zustände der letzten sechs Monate während der Gartenschau haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dabei ging es ja nicht nur um Biergarten-Besucher, sondern auch um Kunden des Kanuverleihs, die teils mit großen Bootsanhängern im Trappeler parkten. Deshalb wünscht man sich für die Zukunft ein „Anlieger frei“-Schild. Auch wenn Peter Schmid, Leiter des Ordnungsamtes, davon überzeugt ist, dass so ein Schild maximal zehn Prozent der Autofahrer davon abhält, in einer Wohnstraße einen Parkplatz zu suchen. „Wir nennen das im Jargon auch Anlüger-frei-Schild.“ Trotzdem, dann könne man ja immer noch gegen Leute mit Bootanhänger Privatanzeige erstatten, merkt eine Frau an – und erhält dafür von ihren Nachbarn viel Zuspruch.

Sorge macht den Trappelern auch die durch parkende Autos oft schlecht einsehbare Einmündung des Remstalradwegs in die Birkelstraße. „Wenn da mehrere Autos parken und ich auf der Gegenfahrbahn dran vorbeifahren muss, dann reicht da ein bisschen Gebüsch und ich hab’ keine Chance zu bremsen, wenn da ein Fahrrad kommt“, berichtet eine Anwohnerin aus Erfahrung. Viele erinnern sich an nicht nur eine Gelegenheit, wo es fast gekracht hätte. „Da kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, sagt ein Nachbar. Ein verlängertes Halteverbot würde hier Abhilfe schaffen, meinen sie. Schmid muss die Bürger in dieser Hinsicht jedoch enttäuschen: „Wir können Schilder nicht einfach so aufstellen, dann würden wir uns angreifbar machen. Wenn die Stelle zu einem Unfallschwerpunkt wird, dann machen wir da natürlich etwas.“ Die Stadt verspricht aber, die Parksituation vor Ort weiter zu beobachten und im Dialog zu bleiben.