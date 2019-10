Weinstadt-Endersbach Protest gegen Biergarten: Pächter und Stadt wehren sich

Rund 60 Unterschriften haben die Anwohner bislang laut eigenen Angaben gesammelt. Nur zwei davon würden nicht von Trappeler-Bewohnern stammen. Ziel: Biergarten und Kanuverleih sollen ihren Betrieb nicht über dieses Jahr hinaus verlängern. Letzteres möchte die Stadt. Beim Gespräch machen die Betroffenen klar, dass sie auch um den Wert ihrer Immobilien fürchten. Eine Frau berichtet, was ihr eine Freundin bei einem Besuch gesagt habe: „Wow, wenn du jetzt dein Haus verkaufen willst, musst du das im Winter machen.“

Die protestierenden Anwohner beklagen auch eine Zerstörung der Natur im Steinbruch, mit Auswirkungen für Vögel und Kleintiere. „Der unter Naturschutz stehende Graureiher ist seit Betriebsbeginn des Biergartens verschwunden, ebenso wurden in diesem Jahr keine Eichhörnchen mehr gesehen.“ Eine Geruchsbelästigung durch Altfettverdunstung stellen sie ebenfalls fest. Wegen der zugeparkten Straßen haben sie bereits bei der Stadt angemahnt, Anwohnerparkausweise einzuführen.

Pächter bezeichnet einige Kritikpunkte als falsch

Biergarten-Pächter Diego Husaini sieht darin ebenfalls eine Lösung. Andere Kritikpunkte der Anwohner bezeichnet er als falsch. So haben diese in ihrer Pressemitteilung behauptet, es gebe auch frühmorgens am Wochenende Warenanlieferungen. „Es ist nicht 4 Uhr morgens, sondern um 10, 11 Uhr.“ Der Betreiber verweist auf den Erfolg und glaubt, dass der Biergarten die Immobilien im Trappeler aufwertet. An guten Tagen, sagt Husaini, seien 400 Gäste gekommen. Nun will er expandieren und zum 1. November ein Burger-Lokal eröffnen. „Wir machen einen zweiten Laden in Waiblingen auf.“ Mit der Stadt Weinstadt sei ausgemacht worden, nach Ende der Gartenschau über einen Weiterbetrieb zu sprechen – also Ende Oktober, Anfang November.

Der Weinstädter Pressesprecher Holger Niederberger verweist darauf, dass sich die Gartenschauflächen über den Sommer großer Beliebtheit erfreut und viele Besucher angezogen haben. Dabei sei der Stadt bewusst, dass den direkten Anwohnern auch Beeinträchtigungen entstanden seien. Am 20. Oktober nun endet die Gartenschau, was auch bedeutet, dass die stark besuchte Tiny-House-Ausstellung im Steinbruch abgebaut wird. „Für eine mögliche Weiterführung des gastronomischen Angebots wird momentan ein Konzept erstellt, das insbesondere die Interessen der direkten Anwohner besser berücksichtigen wird.“

"Kein Kanu-Fahrer hat Bock, die Boote hin- und herzutragen"

Die Kanuroute Weinstadt-Waiblingen ist für die Stadt ebenfalls eine wesentliche Bereicherung der Tourismuskonzeption im Remstal, die 2020 fortgeführt werden soll. Geplant ist, die weitere städtebauliche Entwicklung am Bootsanleger über einen Bebauungsplan zu regeln. „Innerhalb dieses Verfahrens werden wir einen Informationstermin für die Bewohner des Wohngebiets Trappeler anbieten, bei dem Anregungen und Bedenken formuliert werden können“, schreibt Niederberger.

Anna Bröll, Geschäftsführerin des Kanuanbieters „Die Zugvögel“, hat unserer Zeitung bereits eine Lösung genannt: Die Kanus könnten direkt an der Einstiegsstelle an der Rems gelagert werden – dann müsste sie kein Kunde von der Station am Steinbruch über die Straße schleppen. Es sei möglich, solche Abläufe mit Blick auf die Zukunft zu ändern. „Kein Kanu-Fahrer hat Bock, die Boote hin- und herzutragen.“ Um den Verkehr einzudämmen, bekommt schon jetzt jeder Kunde nach der Buchung eines Angebots eine Mail, in der auf die offiziellen Parkplätze im Birkelareal hingewiesen wird. Den Ort der Verleihstation wollen die Zugvögel indes nicht wechseln. „Wir haben einen Pachtvertrag für mehrere Jahre.“