Weinstadt-Endersbach Rechtsstreit mit der Stadt um Elektroauto-Garagen

Je höher der Streitwert, desto höher die Kosten

Markus Hauser vertritt sich in dem Verfahren selbst, was in erster Instanz möglich ist. Er verweist in seinem Schriftsatz darauf, dass sein Grundstück wegen seiner einstmals bahnbetrieblichen Widmung zu keiner Zeit Gegenstand städteplanerischer Überlegungen bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Kleines Feldle“ gewesen sei. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Stadt aus Hausers Sicht seine Elektrogaragen nicht einfach mit Verweis auf den Bebauungsplan ablehnen darf. Mit Blick auf das südöstlich angrenzende Grundstück stellt Hauser fest, dass dort der Großteil an tatsächlich überbauter Fläche eindeutig außerhalb des zeichnerisch festgesetzten Baufensters liege. Vier Geschosse seien erlaubt worden, obwohl der Plan eine zweigeschossige Bauweise ausdrücklich festgesetzt habe. Auch sei ein Dachaufbau genehmigt worden, obwohl dieser laut Bebauungsplan ausdrücklich ausgeschlossen worden sei. Und es sei ein Flachdach entstanden, obwohl ein 30-Grad-Satteldach ausdrücklich im Plan auftaucht. Die Schlussfolgerung daraus lautet einfach ausgedrückt so: Warum soll ich mich einem Plan beugen, den meine Nachbarn auch nicht einhalten mussten? Markus Hauser verlangt jedenfalls von der Stadt, die Bauakte fürs Nachbargrundstück herauszugeben respektive sie dem Gericht vorzulegen.

Der Unternehmer geht bei dem Rechtsstreit von einem Streitwert von maximal 7500 Euro aus. Die von der Stadt Weinstadt beauftragte Kanzlei Eisenmann, Wahle, Birk und Weidner rechnet hingegen mit einer viel höheren Summe: In dem Schreiben, das uns vorliegt, ist von 69 250 Euro die Rede. Klar ist: Je höher der Streitwert, desto höher die Kosten. Die Stadt mit ihrem Millionen-Jahresetat kann diese natürlich leichter schultern.

Zwei Bauanträge für das gleiche Grundstück gestellt

Unsere Zeitung hat die Stadt Weinstadt auch um eine aktuelle Stellungnahme zu dem Rechtsstreit gebeten. Pressesprecher Holger Niederberger verweist zunächst auf eine Stellungnahme der Stadt vom 18. September 2019, die ihre Gültigkeit indes nicht verloren hat. In dieser wird darauf hingewiesen, dass Markus Hauser für das gleiche Grundstück zwei Bauanträge mit unterschiedlichem Inhalt gestellt hat. Ein Bauantrag betrifft die Errichtung von Garagen sowie einer Werbeanlage. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes für die Garagen ist laut der Stadtverwaltung nicht möglich, da nach ihrer Auffassung die Grundzüge der Planung berührt gewesen wären. Die Werbetafel wiederum sei als gewerbliche Anlage nicht zulässig, da auch hier die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht vorlägen.

Der andere Bauantrag von Markus Hauser betrifft eine Aufstellungsfläche für rund 30 Kraftfahrzeuge und nochmals die genannte Werbetafel. „Die Aufstellungsfläche ist genauso wie die Werbetafel eine gewerbliche Anlage, die in einem „Allgemeinen Wohngebiet“ nicht zulässig ist. Aus diesem Grund liegen auch hier die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht vor, weshalb auch dieser Antrag abgelehnt wurde“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Laut Sprecher Holger Niederberger begrüßt die Stadt grundsätzlich das Vorhaben, Garagen für Elektroautos zu bauen – jedoch nicht am besagten Standort. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist für die Stadt Weinstadt nach Niederbergers Darstellung ein wichtiges Thema, was auch die ständige Erweiterung der Zahl der Ladesäulen der Stadtwerke Weinstadt belegen würde. Trotz des Rechtsstreits bietet die Stadt Markus Hauser auf Nachfrage unserer Zeitung eine Lösung an, wie der Konflikt noch friedlich beigelegt werden könnte. „Einem Rückkauf des Grundstücks am Viadukt in Endersbach zum gegenwärtigen Verkehrswert steht die Stadt grundsätzlich offen gegenüber.“